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: 'da dehşet! Genç kadın odasını bıçakla bastı!

haberler… ’da korkunç bir olay yaşandı. Bir apart otelde yan yana odalarda kalan iki müşteri arasında gürültü yüzünden kavga çıktı. Gözde D., Şehmus S.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan adam ise yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 09:33 Son Güncelleme: 28.2.2021 10:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Bursa'da dehşet! Genç kadın otel odasını bıçakla bastı!

Son dakika haberler…Dehşet verici olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi.

Otelde yanyana odalarda kalan Gözde D. ile Şehmus S. arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Otelde kalan diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

ODASINI BASTI

Ancak bir süre sonra gürültünün artarak devam etmesi üzerine öfkelenen Gözde D. mutfaktan aldığı bıçakla, Şehmus S.'nin odasını bastı.

Genç kadın gürültü yapan komşusunu bıçakladı | Video


Gözde D. elindeki bıçakla Şehmus S.'ye saldırarak genç adamı bacağının ve kasığının 6 yerinden bıçakladı. Yaralı halde otelden kaçan Şehmus S., bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şehmus S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTELDE YAKALANDI

Şehmus S.'nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Gözde D.'yi kaldığı apart otelde yakalayarak gözaltına aldı.



Tedavi altına alınan Şehmus S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Gözde D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA: Bursa'da dehşet! Genç kadın otel odasını bıçakla bastı!
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