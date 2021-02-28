Son dakika: Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti kabul etti





Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TEMA Vakfının Karadeniz bölgesinde çay atıklarından doğal gübre elde edip toprağı iyileştirmeye yönelik yaptığı çalışmanın sonuçlarını öğrendim. Ülkemizdeki tüm tarım alanlarında benzer çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum. TEMA Vakfının Milli Eğitim ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızla hazırladığı Sıfır Atık Eğitim Portalı, özellikle öğretmenlerimiz için oldukça faydalı bir kaynak. Çocuklarımızın 'Sıfır Atık' bilincini erken yaşta kazanması, geleceğimiz için çok önemli."