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Son dakika haberi: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı günlük koronavirüs tablosunu son dakika haberi olarak duyurmaya devam ediyor. Dünyada pandemisiz günler iple çekilirken türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor. İşte koronavirüs vaka sayısındaki son durum...

Giriş Tarihi: 28.2.2021 13:33 Son Güncelleme: 28.2.2021 13:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük koronavirüs tablosu

2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

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13:23 28 Şubat 2021

27 Şubat koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

13:24 28 Şubat 2021

26 Şubat koronavirüs vaka sayısı

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 785, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

13:44 28 Şubat 2021

24 Şubat koronavirüs vaka sayısı tablosu

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

13:44 28 Şubat 2021

25 Şubat koronavirüs vaka sayısı tablosu

  • VAKA SAYISI: 9 bin 572
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 73
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 210

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Son dakika haberi: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük koronavirüs tablosu
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