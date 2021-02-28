Son dakika haberi: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük koronavirüs tablosu

26 Şubat koronavirüs vaka sayısı

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 785, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.