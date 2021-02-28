SON DAKİKA: İstanbul'da sevgilisiyle eşini öldüren Zeliha Kaplan hakim karşısına çıktı! Yasak aşkı cinayeti böyle anlattı!

'EŞİNE DEMİR SOPAYLA VURULMASINI İSTER GİBİYDİ'

Cihat Tanoğlu savunmasında "Maktul bizi konuşmak için Aydos Ormanı'na davet etti. Biz de gittik. Zeliha maktulün kendisini görmesini istemiyordu, ben o yüzden kendi kullandığım aracı maktulün olduğu noktadan 20-25 metre geride bıraktım. Aracın dışında Özgür ile sohbet ettik, o esnada bilmediğim bir sebepten ötürü Özgür, muhtemelen çimlerin etkisi ile kayarak yere düştü. Sonra Zeliha elinde bulunan demir bir sopayı bana verdi, bana bu sopayla maktule vurulmasını istediğini söyler gibiydi, Özgür'ün kafasına ve ensesine doğru demir sopayla 2-3 defa vurduğumu hatırlıyorum" dedi.