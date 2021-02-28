Son Dakika Haberi! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Pütürge saat 20.22'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Malatya ili Pütürge ilçesinde saatler 20.22'yi gösterdiğinde yerin 6.2 KM derinliğinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ise söz konusu deprem Malatya ile Kale ilçesinde yerin 9.67 kilometre derinliğinde 3.8 şiddetinde meydana geldi.