Son Dakika Haberi! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Pütürge saat 20.22'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KONYA'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;