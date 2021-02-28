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Son Dakika Haberi! 'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

ve hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre 'nın ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın ve illerimizde de hissedilen deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı. İşte son dakika Malatya depreminin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 28.2.2021 20:43 Son Güncelleme: 28.2.2021 20:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Pütürge saat 20.22'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - KONYA'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Malatya ili Pütürge ilçesinde saatler 20.22'yi gösterdiğinde yerin 6.2 KM derinliğinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ise söz konusu deprem Malatya ile Kale ilçesinde yerin 9.67 kilometre derinliğinde 3.8 şiddetinde meydana geldi.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD son depremler listesi verilerinde yer alan son dakika Malatya deprem olayının Türkiye haritası üzerindeki merkez üssü mevkisi ve çevre illere uzaklık detayları şöyle;


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Son Dakika Haberi! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
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