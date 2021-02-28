Toplanıp asker eğlencesi düzenlediler! Sosyal mesafe ihlalinden 52 bin lira ceza yediler

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetlemelerini sürdürdü. Bağcılar İlçesi'nde "Asker Eğlencesi" düzenleyen kişilerin söz konusu eğlencelere ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

Tespitleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri yaptı. Bağcılar'da bulunan bir adreste toplanarak eğlence düzenleyen ve Koronavirüs salgını tedbirleri ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri tespit edilen 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.