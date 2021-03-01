2 kez peşin para ile hayvan alıp güven verdiler, üçüncü alışverişte dolandırdılar

Bulanık ilçe merkezinde oturan ve geçimini düğünlerde müzisyenlik yaparak sağlayan evli ve 5 çocuk babası Sinan Koçak (37) pandemi döneminde hayvan alım satımı yapmaya başladı. Koçak, 2020'nin Aralık ayında tanıştığı Salih Y. (44) ve İbrahim Halil D. (41) adlı kişilere ilk olarak 100 bin lira değerinde 50 dana, ikinci alışverişlerinde ise yine peşin para olmak üzere 150 bin lira değerinde 75 dana satın alttı. Güven sağlayan Salih Y. ve İbrahim Halil D., üçüncü kez düve istediklerini belirttiği Koçak'a, ödemeyi ise iki gün sonra yapacaklarını söyledi.



'HAYVANLARI KENDİ ELLERİMİZLE TÜRKÜLER SÖYLEYEREK YÜKLEDİK'



Sinan Koçak, güvendiği için 260 bin lira ödemek koşuluyla 85 düve verdiğini belirterek, "Kayseri'ye hayvan verdiklerini bu nedenle benden iki gün müsaade istediler. Bende hayvan sahiplerine sordum. Bana, 'Evleri belli, çoluk çocukları var. Onlarda bizim gibi insan' diyerek kabul ettiler. Ben de ilçede 11 kişiden 260 bin lira değerinde 85 düve topladım. Hayvan başı 50 lira komisyon alıyordum. Hayvanları da türküler eşliğinde kendi ellerimizle kamyonlara yükledik. İki gün oldu 3 ay ortada bir şey yok. Çok kötü durumdayız" diye konuştu.



CEZALARINI ÇEKSİNLER



Şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Sinan Koçak, "Ben onları evime getirdim, yedirip, içirdim. Herkesi kendim gibi gördüğüm için, 'Bir şey olmaz. Çocuklarımı gelmiş evimde görmüş, soframa oturmuş, bana yanlış yapmazlar' diye düşündüm. Vallahi şu an 3 aydır ne sabahım var ne gecem ne de gündüzüm var. Dolandırıldıktan sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Adamlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Benim bir ayağım Doğubayazıt bir ayağım Bulanık'ta Devlet büyüklerimden tek isteğim bu gibi suçluların bir an evvel yakalanıp cezalarını çekmeleri. Çiftçileri dolandıran bu kişiler yüzünden çok sayıda çiftçi zor durumda, eşinden boşandı ya da evini barkını bırakıp kayıplara karıştı" dedi.



'BUNLAR BİR ÇETE'



Koçak, hayvanların Mustafa Yıldız'a ait ahırda olduğunu ifade ederek, "Bunlar bir çete. Çocuklarını da bize Kayserili tüccar olarak tanıttılar. Bugüne kadar onurumla, şerefimle yaşadım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım, kimsenin kalbi de bende kalmadı" diye konuştu