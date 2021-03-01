5 yıldır hurdalıktan topladığı metallerden süs eşyaları üretiyor

Yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüp Taş, bu hobisini boş zamanlarında yaptığını belirterek, "Bizim Muş'ta kış mevsiminde iş olmuyor. O yüzden bir şeylerle uğraşmak için bu hobiyi elde ettim. Ortalama 5 yıldır bu işi yapıyorum. Burada balık, öküz arabası, oyuncaklar ve süs bıçakları üretiyorum.

Maksadım hem bir şeylerle uğraşmak hem de akrabalara hediyeler vermektir. Genelde akraba, arkadaş ve tanıdıklara hediyelerde bulunuyorum. Hurdacıdan topladığım metallere şekil veriyorum. Buradaki kuş kafesini de yaklaşık iki haftada tamamladım" dedi.