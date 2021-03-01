6 aylık Eymen bebeğin kahreden ölümü!

1 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Eymen bebek, bir haftalık yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Eymen bebeğin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.