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6 aylık Eymen bebeğin kahreden ölümü!

'te, evdeyken pusetten düşerek kafasına darbe alan ve beyin kanaması geçiren 6 aylık Eymen Ekici, özel hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:29 ABONE OL
6 aylık Eymen bebeğin kahreden ölümü!

Acı olay Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Ekici ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, anne Aynur Ekici oğulları Eren (8) ile 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almaya çıktı.

Anne evden çıktıktan sonra pusette uyuyan Eymen bebek uyanarak hareket etmeye başladı. Pusette bir süre hareket ettikten sonra dengesini kaybederek kafa üstü yere düşen Eymen bebek, ağır yaralandı.

1 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Eymen bebek, bir haftalık yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Eymen bebeğin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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6 aylık Eymen bebeğin kahreden ölümü!
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