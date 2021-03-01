Adana'da 4 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 8 çocuk babası 86 yaşındaki Paşa Polat, 26 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Yaşlı adamdan akrabaları bir daha haber alamadı. Bu nedenle polise başvuran çocukları ve akrabaları bir taraftan da kendileri yaşlı adamı aramaya başladı.