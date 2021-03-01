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hangi risk grubunda? Adıyaman Batman Tokat hangi renk kodları?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından normalleşme açıklamasında bulundu. İllere göre kısıtlamaların farklılık göstereceğini belirten Erdoğan, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli illerin ayrı ayrı gruplandırıldığını söyledi. Bu noktada hangi risk grubunda sorusu merak konusu oldu. İşte illerin renk kodlarına göre risk durumları…

Giriş Tarihi: 1.3.2021 21:20 Son Güncelleme: 1.3.2021 21:20 ABONE OL
Adıyaman Batman Tokat hangi risk grubunda? Adıyaman Batman Tokat hangi renk kodları?

Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan; düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o illeri kamuoyuna duyurdu. Bu noktada vatandaşlar ikamet ettikleri illerin hangi renk olduğu ve kısıtlamaların hangi illerde kaldırıldığı konusunda gelişmelere kilitlendi. İşte Adıyaman Batman Tokat hangi risk grubunda sorularının yanıtları…

ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RİSK GRUBUNDA? ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RENK KODU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile belli oldu.

ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RİSK GRUBUNDA? ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RENK KODU

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan illerdeki kısıtlamaların risk grubuna göre kaldırılıp kaldırılmadığını duyurdu.

"Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tamamında akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI!

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

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Adıyaman Batman Tokat hangi risk grubunda? Adıyaman Batman Tokat hangi renk kodları?
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