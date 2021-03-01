Adıyaman Batman Tokat hangi risk grubunda? Adıyaman Batman Tokat hangi renk kodları?

Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan; düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o illeri kamuoyuna duyurdu. Bu noktada vatandaşlar ikamet ettikleri illerin hangi renk olduğu ve kısıtlamaların hangi illerde kaldırıldığı konusunda gelişmelere kilitlendi. İşte Adıyaman Batman Tokat hangi risk grubunda sorularının yanıtları…

ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RİSK GRUBUNDA? ADIYAMAN BATMAN TOKAT HANGİ RENK KODU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ile belli oldu.