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'da saç saça baş başa kavga

Sokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa yumruklu kavga. Yasağı ihlal edip birbirine giren grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:01 Son Güncelleme: 1.3.2021 11:03 ABONE OL
Antalya'da saç saça baş başa kavga

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Antalya'da iki grubun sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da kadınların mahalleyi birbirine katan saç saça baş başa feci kavgası kamerada | Video



Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı.



Tartışma sonrası kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı. Kadınların da dahil olduğu kavga bir anda büyüdü ve sokak içinde devam etti.



Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık 15 kişi karıştı.



Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı. Görüntüyü çeken kişinin, "Zeytinköylüler şu an savaşıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.

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Antalya'da saç saça baş başa kavga
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