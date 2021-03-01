İdrar yolu enfeksiyonu hastaları idrar yaparken yanma, çok sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma ve acil idrara çıkma isteği şikayetleri ile yakınırlar. Aynı zamanda hastalar idrarının kötü koktuğunu ve bulanık olduğunu söylerler. Genellikle alt idrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlar idrarın dışarıya atıldığı üretra ve mesana olarak tanımlanan idrar yolu kısmında görülmektedir. Mesanede meydana gelen idrar yolu iltihabına sistit adı verilir. İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonun yaygın gelişme biçimidir. Bu idrar yolu enfeksiyonu genellikle zararsızdır. Ancak üst idrar yollarında gelişen enfeksiyonlar böbreklerde hasar ve kayıplara neden olabilir. Bu nedenle tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarında tedavinin son derece önemli olduğu bilinmelidir. Basit bir hastalık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonu daha büyük sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Peki, antibiyotiğe rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir? Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer?

TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu için bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlara sahip kadınlar idrar yolu enfeksiyonuna eğilimlidirler. Bu rahatsızlığın başlıca sebeplerinden biri E.coli adı verilen mikroptur. İnsan dışkısında yoğun bir şekilde bulunur ve dışkının idrar yolu ağzına gelmesi ile enfeksiyon kaçınılmazdır. Kısa sürede ise yukarı tırmanır. Dışkılama sonrası yapılan bazı hataların sebebi olarak görülen bu problemi ortadan kaldırmak için dışkılamanın ardından temizliğin önden arakaya yapılması gerekir. Aynı zamanda böbrek taşları özellikle küçük çocuk ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun temel nedeni arasında yer alır. Başarılı bir tedavi mümkün olmadığında diyaliz, ilerleyen dönemlerde ise kronik böbrek yetmezliği riski ile karşı karşıya kalınması söz konusudur. İdrar yolu enfeksiyonunun standart tedavisi ise bakterileri öldürme konusunda fayda sağlayan antibiyotiklerdir.

ANTİBİYOTİĞE RAĞMEN GEÇMEYEN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılan antibiyotikler bakterilerin üremelerini durduran veya yok eden ilaçlardır. Ancak uygunsuz kullanıldığında bakteriler ilcalara karşı direnç geliştirerek çoğalmaya devam ederler. Antibiyotik direncinin vücutta meydana gelmesi enfeksiyonların vücutta kolay bir şekilde yayılmasına ve sonuç olarak kişilerin yaşamında istenmeyen durumların gelişmesine neden olurlar.

Antibiyotiklere direnç gelişimi, gerektiğinden az ya da fazla antibiyotik kullanımı, yanlış tanı ile antibiyotik kullanımı, uygun antibiyotiğin kullanılmaması, herhangi bir enfeksiyon olmamasına rağmen antibiyotik kullanımı sonucu görülebilir. Burada sorunun kaynağına inmek için antibiyotiğin vücudunuzda neden direnç kazandığını öğrenmek gerekir. Hekiminiz böyle bir durumda ilacınızı değiştirebilir, istenilen dozda ve gerektiği kadar kullanmanız konusunda sizi uyarabilir.

Bununla birlikte Devamlı idrar yolu enfeksiyonu sorunu ile karşılaşanlara sürekli antibiyotik tedavisi önerilmemektedir. Bu nokta da bazı koruyucu önlemlerin alınması gerekir. asidik bir sıvı özelliği taşıyan mesane sık enfeksiyon durumunda mesane iç örtüsünü oluşturan ve koruyucu özelliği olan glikozaminoglikan tabakasına zarar verme özelliği taşır. Şayet bu tabaka zayıflarsa idrar zamanla mesaneye zarar verebilir. Bu tabakanın hasar görmesini engellemek adına ilaç vermek veya direk mesaneye ilaç uygulaması yapılması gerekmez.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BİTKİSEL TEDAVİSİ

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bazı bitkisel yöntemler tedaviyi desteklemeye yardımcı olur. tedavinizin yanı sıra tekrarlayan enfeksiyon olasılığını en aza indirmek için ev ilaçlarını deneyebilirsiniz:

İdrar yolu enfeksiyonu probleminiz var olduğunda idrar yapmak sıkıntılı olsa da mümkün olduğunca bol su içilmesi önerilir çünkü idrar yaparken aynı zamanda zararlı bakterilerin idrar yolundan atılması desteklenmiş olur.

C vitamini alımını arttırmak idrar yolu enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Enfeksiyonları önlemek için idrarınızı asitlendirmeye yarar.

Lahana turşusu, kefir, peynir ve yoğurt gibi probiyotik içerikli gıdaların tüketimini arttırın.

İdrar söktürücü özelliği ile turna yemişi çayını içmek fayda sağlar.

Maydanoz ve idrarı arttırıcı özelliği ile limon tüketebilirsiniz.

Kızılcık idrarda asit miktarını artırdığından tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmektedir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?