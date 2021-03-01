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Bavul bavul uyuşturucu hapla yakalandılar! Tam 781 bin 322 adet!

’da uyuşturucu sevkiyatı yapılan bir TIR içerisinde çok sayıda bavula yerleştirilmiş 781 bin 322 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu hapların bulunduğu o anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:02 ABONE OL
Bavul bavul uyuşturucu hapla yakalandılar! Tam 781 bin 322 adet!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye ve Küçükçekmece İlçeleri'nde bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi. Uyuşturucu sevkiyatı yapılan bir TIR'a baskın yapıldı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün bağlantıları incelendi. Toplamda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. TIR içerisinde yapılan aramalarda; poşetler içerisinde bavullara saklanmış halde 781 bin 322 adet "Ecstasy" adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. A.N., C.F., E.B. ve A.A. isimli şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları ve uyuşturucu hapların bulunduğu o anlar polis kameralarına yansıdı.

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Bavul bavul uyuşturucu hapla yakalandılar! Tam 781 bin 322 adet!
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