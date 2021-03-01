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Bereketli topraklar suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Projesi kapsamında 70 bin 185 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Tamamlanan çalışmayla birlikte 70 bin 185 dekar tarım arazisi suya kavuştu.

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Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:54 ABONE OL
Bereketli topraklar suya kavuştu

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman'da yaptığı yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren DSİ, Diyarbakır ve Batman'da son dönemlerde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesin de önemli rol oynadı.

BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Diyarbakır ve Batman il sınırları içerisinde bulunan Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Projesi'nde önemli bir eşik daha aşıldı. Batman Barajından alınan su, 141 kilometre ana kanal cazibesiyle ve 336 kilometre borulu şebeke yapımı ile tarım arazilerine aktarılmaya başlandı. Böylelikle 70 bin 185 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin tamamının bitirilmesiyle 110 Bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını belirtti.

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Bereketli topraklar suya kavuştu
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