Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da yasaklar yarın kalkacak mı?

Son dakika haberler… Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 4 Aralık tarihinden bu yana devam ediyordu. Milyonlar vakalarda yaşanan düşüşle beraber Mart ayında başlayacak normalleşme kararına kilitlendi. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası uygulanan bu kısıtlamaların akıbeti de belli olacak. Bu noktada "İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak, yasaklar hangi illerde kalktı?" gibi sorular yanıt arıyor. Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalara dair kararı verecek.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ile beraber uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalarda kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Türkiye genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasaklarının ise hangi illerde kaldırılacağı merak ediliyor.