Dijital para üretimi vaadiyle dolandırdılar! Dolandırıcı çetesindeki 27 şüpheliden 11’i tutuklandı

15 İLDE YAPILAN OPERASYONLAR SONUCU 27 GÖZALTI

26.02.2021 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli şahıs bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 12 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklamaya sevk edilirken örgüt üyesi oldukları tespit edilen 12 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık' suçundan güvence miktarını yatırmak tedbiri ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine örgüt üyesi olan 3 şüphelinin ise 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık' suçundan yurt dışına çıkmama tedbiri ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde şüphelilerin sorgularının yapılmasının ardından mahkeme, 11 şüpheli tutuklanmasına karar verirken 12 kişi hakkında 50.000 TL güvence bedeli ödemek suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 3 kişi hakkında yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve 1 şüpheli hakkında ise 50.000 TL.i güvence bedeli ödemek ve yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Sonuç olarak gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklanırken geri kalan 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.