Dijital para üretimi vaadiyle dolandırdılar! Dolandırıcı çetesindeki 27 şüpheliden 11’i tutuklandı

Coinspace İnternet Hizmetleri AŞ. isimli şirketin 2016-2017 yıllarında dijital para üretimi yapmak suretiyle yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla piramit yapı kurdukları, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek yüksek miktarlarda haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu şirket ve yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için harekete geçti.
DOLANDIRICI ÇETESİ KALABALIK ÇIKTI
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında söz konusu Coinspace isimli oluşum hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrı ayrı raporlar tanzim edildi. Raporlarda çok sayıda şüphelinin söz konusu oluşumun içerisinde birlikte hareket ettikleri yönünde bilgilerinin olduğu, şüphelilerin piramit yapı kurdukları ve vatandaşlardan para toplayarak haksız kazanç temin ettikleri anlaşıldı.
DİJİTAL PARA ÜRETME VAADİYLE KANDIRMIŞLAR
Soruşturma kapsamında konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri ve bu şahısların gerek fiziki gerekse sosyal medya ortamlarında seminerler, toplantılar organize ederek sistemi tanıttıkları ve özendirdikleri belirtilirken bu şekilde sisteme yeni üye kazandırarak yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile bu şahıslar üzerinden haksız kazanç temin ettikleri bildirildi. Ayrıca soruşturma dosyasında eylemden dolayı sistem tarafından ödüllendirilerek hediyeler kazandıkları da soruşturma dosyasından anlaşıldı.
328 MAĞDURU DOLANDIRMIŞLAR
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 328 mağdur şahsı dolandırmak sureti ile 1.270.779 EURO, 12.000 USD, 4.177.374 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası içeriğinde çok sayıda mağdur şahsın olması ve bu şahısların birçok ilde ikamet etmeleri sebebiyle şahısların müşteki olarak ifadelerinin alınmasının uzun sürdü. Şüphelilerin farklı birçok ilde bulunuyor olması sebebiyle adres tespitlerinin zaman alması, ayrıca yurt dışında şüpheli şahısların mevcut olması ve şüphelilerin banka hesap hareketlerinin analizinin zaman alması nedeniyle soruşturma ile ilgili operasyon planlaması günümüze kadar sürdürüldü.
15 İLDE YAPILAN OPERASYONLAR SONUCU 27 GÖZALTI
26.02.2021 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli şahıs bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 12 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklamaya sevk edilirken örgüt üyesi oldukları tespit edilen 12 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık' suçundan güvence miktarını yatırmak tedbiri ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine örgüt üyesi olan 3 şüphelinin ise 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık' suçundan yurt dışına çıkmama tedbiri ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde şüphelilerin sorgularının yapılmasının ardından mahkeme, 11 şüpheli tutuklanmasına karar verirken 12 kişi hakkında 50.000 TL güvence bedeli ödemek suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 3 kişi hakkında yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve 1 şüpheli hakkında ise 50.000 TL.i güvence bedeli ödemek ve yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Sonuç olarak gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklanırken geri kalan 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.