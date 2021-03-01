Dini Bayramlar ve Tarihleri 2021 - Diyanet Dini Günler Takvimine Göre Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini bayramlar ve tarihlerini yayımladığı takvim ile duyurdu. Hem dini görevlerini yerine getirmek hem de tatil planına yön vermek isteyen vatandaşlar dini bayramlar ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor.

DİNİ BAYRAMLAR NELERDİR?

Dini bayramlarımız hangileridir? İslam alemi için oldukça önemli dini bayramlar Ramazan ve Kurban Bayramı'dır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ve ibadetlerin ardından 3 günü içine alan bayramı ifade eder. Oldukça özel olan bu ayla birlikte Allah'a olan bağlılığın ve sevginin işareti olarak kişilerin dini görevlerini yerine getirdiği Kurban Bayramı da İslam alemi için oldukça anlamlı ve değerli bir bayram olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün kutlanmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet Dini Günler Takvimine göre Ramazan ayı 13 Nisan 2021 yılında başlayacak ve 12 Mayıs ile tutulan oruçlar sona erecek. Ramazan Bayramı'nın ilk sabahı ise 13 Mayıs 2021'dir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar arasında yardımlaşma ve kardeşliğin bol olduğu Kurban Bayramı'nın İslam aleminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı 2021 Temmuz ayına denk gelmektedir.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz 2021 tarihine denk gelmektedir. Bayramın son günü ise 23 Temmuz 2021'dir.