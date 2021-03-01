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’da bonzai ele geçirildi

’da satışa hazır fişeklenmiş halde toplam 9,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 19:38 ABONE OL
Erzincan’da bonzai ele geçirildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 1 ay boyunca yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K. (21), D.E.P. (19) , O.B. (27) ve H.Ç. (21) isimli şahıslar TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; Satışa hazır fişeklenmiş halde toplam 9,74 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili olarak TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında gözaltına alınan B.K. (21), D.E.P. (19) ve O.B. (27) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, H.Ç. (21) isimli şahıs ise Adli Kontrol Kararı ile serbest kalmıştır. Uyuşturucu Suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Erzincan’da bonzai ele geçirildi
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