Erzincan’dan İdlib’e yardım

Erzincan İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar Suriye'nin İdlib kentine gönderdi. Gıda, giyim, ısıtıcı ve yakacak malzemesinden oluşan yardım tırını Suriye'ye uğurladı. Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği önünde malzemelerin tıra yüklenmesinin ardından dualarla yola çıktı.

ERZİNCAN'DAN 69 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentten 69'uncu yardım tırını Suriye'ye İdlib kentine gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını hatırlatan Akkoyunlu, "Rotamız iyilik yükümüz insanlık şiarı ile çıktığımız bu kutlu dava yolunda rabbimizin izni sizin de değerli desteklerinizle emin adımlarla yürüyüp mahsun yüreklere yardım götürüp umut olmaya devam ediyoruz. Erzincan İhsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği olarak hazırlamış olduğumuz 69'uncu insani yardım tırımızı sizlerin ve Erzincan Gençlik Merkezi'nin destekleriyle bir kez daha doldurup Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarına ulaştırmak için yola çıkıyoruz." dedi.

Tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu aktaran Akkoyunlu, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar vefalı halkımızın destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Göndereceğimiz 69. insani yardım tırımızda kışlık yakacak, temel gıda ihtiyaç malzemesi ve kışlık giyim malzemesi bulunmaktadır. Yaklaşık 90 bin Türk Lirası değerinde ki yardım yükümüzün hemen akabinde bu yardım kervanına yeni bir halka ekleyerek 70. yardım tırımızın hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.