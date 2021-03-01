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İki günde 1435 kişiye ceza

’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 1435 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:03 ABONE OL
İki günde 1435 kişiye ceza

Gaziantep'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1435 kişiye ceza yazıldı. Polisin yaptığı denetimlerde yasağı ilk kez ihlal eden 288 kişi de ikaz edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27-28 Şubat günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde Cumartesi günü 948 kişiye yasağı ihlalden ceza kesildiği 5 kişiye de maske ve mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada 28 Şubat Pazar günü de 487 kişiye sokağa çıkma yasağı, 47 kişiye de maske ve mesafe kuralını ihlal nedeniyle ceza kesildiği bildirildi.

İki günde yapılan denetimler sırasında 288 kişinin de ilk kez ihlal yaptıkları nedeniyle ikaz edildiği belirtilen açıklamada 659 işyerinin de denetlendiğini bildirildi.

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İki günde 1435 kişiye ceza
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