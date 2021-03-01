İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme!

Ali Rıza Gültekin'in ölümünün arkasında kamuoyunda 'Barışerler' olarak tanınan suç örgütü çıkmış, borçlanan iş adamına yüksek faizli senet imzalatıldığı ve borcunu ödemediği için örgüt üyelerince öldürüldüğü belirlenmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü lideri ve üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan cinayet zanlılarından Sergen G., dün karakola giderek teslim oldu. İfadesi alınan katil zanlısı, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.