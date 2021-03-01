Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme!

İş adamı cinayetinde flaş gelişme!

Beşiktaş'ta bir dairede öldürülen iş insanı cinayetiyle ilgili flaş bir gelime yaşandı. İş insanının öldürülmesiyle ilgili yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki ., dün karakola giderek teslim oldu. Cinayet zanlısı, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:14 ABONE OL
İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme!

Ali Rıza Gültekin'in ölümünün arkasında kamuoyunda 'Barışerler' olarak tanınan suç örgütü çıkmış, borçlanan iş adamına yüksek faizli senet imzalatıldığı ve borcunu ödemediği için örgüt üyelerince öldürüldüğü belirlenmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü lideri ve üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan cinayet zanlılarından Sergen G., dün karakola giderek teslim oldu. İfadesi alınan katil zanlısı, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA