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Jandarma KOM ekipleri 5 mozaik tablo ele geçirildi

’de jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirildi.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:04 ABONE OL
Jandarma KOM ekipleri 5 mozaik tablo ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde 1 şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu belirledi.

Tesbit edilen adrese operasyon yapan KOM ekipleri, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 fişek ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Jandarma KOM ekipleri 5 mozaik tablo ele geçirildi
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