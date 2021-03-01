Jandarma KOM ekipleri 5 mozaik tablo ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde 1 şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu belirledi.

Tesbit edilen adrese operasyon yapan KOM ekipleri, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 fişek ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.