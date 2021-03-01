Jandarma zehir tacirlerini yakaladı

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma (JASAT) tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Serinyol Mahallesinde ikamet eden R.Z., M.Z. ve A.D. isimli şahısların uyuşturucu bulundurduğu bilgisini aldı.

Söz konusu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sırasında, şüphelilerin evlerinde öğle isimli Narkotik Köpeği'nin yardımı ile yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 14 adet captagon hap ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi idli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.