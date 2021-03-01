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Kablo hırsızları, Jandarma’dan kaçamadı

’ın ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen faili meçhul kablo hırsızlığı olaylarını Jandarma aydınlattı. Hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:54 ABONE OL
Kablo hırsızları, Jandarma’dan kaçamadı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde farklı tarihlerde kablo hırsızlıkları gerçekleşti. Türk Telekom'a ait kabloları çalarak kayıplara karışan hırsızları yakalamak için harekete geçen Jandarma yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda önce şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şüphelilerin Arpaderesi Mahallesinde bulunan evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma H.Y., Ö.A. ve M.S. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı.

Evlerde ve evin etrafında yapılan aramalarda yol kenarına ağaç ve dal yaprakları ile gizlenmiş vaziyette 39 rulo şeklinde 2 bin 690 metre kablo ve önceden yakıldığı tespit edilen kablo parçaları bulundu. Bulunan kabloların Türk Telekom'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından H.Y., Ö.A. ve M.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kablo hırsızları, Jandarma’dan kaçamadı
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