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Kafe ve ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

ne zaman açılacak sorusu normalleşme takvimi kabine toplantısının gündeminde yer almasından bu yana en çok merak edilenler arasında yer alıyor. vaka sayısındaki önemli düşüşün ardından başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar kafe ve restoranların açılışı için 1 Mart tarihini beklemeye koyulmuştu. Bu akşam cumhurbaşkanı başkanlığında kabine, yani Bakanlar kurulu toplanıyor. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalara göre kafe ve restoranların açılışı için illere göre vaka sayısı ve risk durumu göz önünde bulundurulacak. Son verilere göre, hangi illerde yasaklar kalkacak ve normalleşme takvimi ile kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 1.3.2021 07:22 ABONE OL
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

Geçtiğimiz yılın sonlarında vaka sayısındaki artış nedeniyle cafe ve restoranlarda oturarak hizmet vermeye kısıtlama getirilmişti. Vaka sayısındaki kayda değer düşüşün ardından bilim kurulu ve kabine ne zaman açılacak sorusunu yeniden gündemine aldı. Yapılan son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin dört farklı kategoriye ayrıldığını belirterek koronavirüs risk durumuna göre normalleşme takviminin ve restoran ve kafelerde açılış tarihinin belirleneceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Yapılan son değerlendirmeler ve resmi açıklamalara göre restoranlar ne zaman açılacak ve hangi illerde normalleşme başlayacak?

SON DAKİKA: İŞLETME SAHİPLERİ TALEPLERİNİ İLETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

KAFE VE RESTORAN İŞLETMECİLERİ 1 MART'I DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı 'ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Düzce'de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

"HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

1 Mart'ta açılmayı beklediklerini belirten kafe sahibi Onur Yavuz, "1 Mart için hazırlıklarımız devam ediyor. Son 1 haftadır dezenfektanlarımızı kontrol ettik. Ürünlerimizin teminatlarını sağlıyoruz. Eksikliklerimiz vardı onları gideriyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı afişlerimizi dükkanımızın dört bir yanına astık. Masa sayılarımızı azalttık.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

4 kişilik masalarımızda sandalye sayılarını ikiye düşürdük. Çapraz oturma düzeni sağladık. Bütün masalara hem dezenfeksiyon hem de kolonya koyduk. Ürünlerimizde eksik olanlar vardı.

Bu süreç içerisinde tedarik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız genel temizlik olsun, dezenfekte çalışmaları olsun bu şekilde sürüyor. Bütün esnaflar gibi bizde açılmayı bekliyoruz. 3-3,5 aydır iş yerlerimiz kapalı. 1 Mart'ı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN KRİTİK ADIM

Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kafe ve için ilk adımı attı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL'DEN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Tüm ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Başkan 'a sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" açıklamasını yaptı.

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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!
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