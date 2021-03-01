Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

Geçtiğimiz yılın sonlarında koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle cafe ve restoranlarda oturarak hizmet vermeye kısıtlama getirilmişti. Vaka sayısındaki kayda değer düşüşün ardından bilim kurulu ve kabine restoranlar ne zaman açılacak sorusunu yeniden gündemine aldı. Yapılan son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin dört farklı kategoriye ayrıldığını belirterek koronavirüs risk durumuna göre normalleşme takviminin ve restoran ve kafelerde açılış tarihinin belirleneceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Yapılan son değerlendirmeler ve resmi açıklamalara göre restoranlar ne zaman açılacak ve hangi illerde normalleşme başlayacak?
SON DAKİKA: İŞLETME SAHİPLERİ TALEPLERİNİ İLETTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor.
KAFE VE RESTORAN İŞLETMECİLERİ 1 MART'I DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.
Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Düzce'de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.
1 Mart'ta açılmayı beklediklerini belirten kafe sahibi Onur Yavuz, "1 Mart için hazırlıklarımız devam ediyor. Son 1 haftadır dezenfektanlarımızı kontrol ettik. Ürünlerimizin teminatlarını sağlıyoruz. Eksikliklerimiz vardı onları gideriyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı afişlerimizi dükkanımızın dört bir yanına astık. Masa sayılarımızı azalttık.
4 kişilik masalarımızda sandalye sayılarını ikiye düşürdük. Çapraz oturma düzeni sağladık. Bütün masalara hem dezenfeksiyon hem de kolonya koyduk. Ürünlerimizde eksik olanlar vardı.
Bu süreç içerisinde tedarik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız genel temizlik olsun, dezenfekte çalışmaları olsun bu şekilde sürüyor. Bütün esnaflar gibi bizde açılmayı bekliyoruz. 3-3,5 aydır iş yerlerimiz kapalı. 1 Mart'ı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.
KAFE VE RESTORANLAR İÇİN KRİTİK ADIM
Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kafe ve restoranlar için ilk adımı attı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL'DEN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Öte yandan, Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
"MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.
Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" açıklamasını yaptı.