Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabin toplantısı sonrası kafeler, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Gözler bu akşamki kararlarda!

Geçtiğimiz yılın sonlarında koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle cafe ve restoranlarda oturarak hizmet vermeye kısıtlama getirilmişti. Vaka sayısındaki kayda değer düşüşün ardından bilim kurulu ve kabine restoranlar ne zaman açılacak sorusunu yeniden gündemine aldı. Yapılan son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin dört farklı kategoriye ayrıldığını belirterek koronavirüs risk durumuna göre normalleşme takviminin ve restoran ve kafelerde açılış tarihinin belirleneceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Yapılan son değerlendirmeler ve resmi açıklamalara göre restoranlar ne zaman açılacak ve hangi illerde normalleşme başlayacak?

SON DAKİKA: İŞLETME SAHİPLERİ TALEPLERİNİ İLETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor.