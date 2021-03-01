Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sercan B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 19:49 ABONE OL
Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kırklareli'nin Eriklice köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sümmani Şahin (62) ile yeğeni Ayhan Şahin (28) hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Eriklice köyü yakınlarında meydana geldi. Sercan B.'nin kullandığı 05 ET 035 plakalı kamyon ile Ayhan Şahin yönetimindeki 16 CCC 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Sümmani Şahin ile yeğeni Ayhan Şahin'in araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cansız bedenleri Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sercan B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA