Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada Bonzai satarken yakalandı! Gözaltına alındı, çifte ceza yedi

Kısıtlamada Bonzai satarken yakalandı! Gözaltına alındı, çifte ceza yedi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; aracıyla sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan bir şüpheliyi yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullandığı ortaya çıkan şüphelinin üzerinde ve evinde 98,60 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bulundu. Gözaltına alınan ve eski bir Özel Güvenlik Görevlisi olan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve alkollü araç kullanmak gerekçesiyle yedi bin 305 lira ceza kesildi. Aracı bağlanan şüphelinin ehliyetine de iki yıl süreyle el konuldu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 07:56 ABONE OL
Kısıtlamada Bonzai satarken yakalandı! Gözaltına alındı, çifte ceza yedi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; araçla sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi satışı yaptığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi fiziki olarak takibe aldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olduğu belirlenen E.K.'nın aracı durduruldu. Eski Özel Güvenlik Görevlisi olduğu ortaya çıkan E.K.'nın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 6,10 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 426 lira nakit para ele geçirildi. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli E.K.'nın üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi kartı da çıktı. E.K.'nın uyuşturucu ticaretinde kullandığı değerlendirilen cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.



BONZAİLER BUZDOLABINDAN ÇIKTI
Aracın sürücüsü E.K.'ya ve yan koltuğundaki B.K.'ya "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında "Sokağa Çıkma Yasağını İhlal" gerekçesiyle toplam altı bin 938 lira ceza kesildi. "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle de üç bin 836 lira trafik cezası kesilen, aracı bağlanan ve ehliyetine iki yıl süreyle el konulan şüpheli E.K.'nın Çağlayan Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda ise buzdolabının dondurucu kısmında 92,50 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Arabasıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli E.K.'nın "Özel Güvenlik Görevlisi" kartını, polis ve Jandarma kontrol noktalarından geçebilmek ve uyuşturucuyla suçüstü yakalanmamak için kullandığı iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamada Bonzai satarken yakalandı! Gözaltına alındı, çifte ceza yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA