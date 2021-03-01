Kısıtlamada Bonzai satarken yakalandı! Gözaltına alındı, çifte ceza yedi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; araçla sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi satışı yaptığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi fiziki olarak takibe aldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olduğu belirlenen E.K.'nın aracı durduruldu. Eski Özel Güvenlik Görevlisi olduğu ortaya çıkan E.K.'nın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 6,10 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 426 lira nakit para ele geçirildi. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli E.K.'nın üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi kartı da çıktı. E.K.'nın uyuşturucu ticaretinde kullandığı değerlendirilen cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.







BONZAİLER BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Aracın sürücüsü E.K.'ya ve yan koltuğundaki B.K.'ya "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında "Sokağa Çıkma Yasağını İhlal" gerekçesiyle toplam altı bin 938 lira ceza kesildi. "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle de üç bin 836 lira trafik cezası kesilen, aracı bağlanan ve ehliyetine iki yıl süreyle el konulan şüpheli E.K.'nın Çağlayan Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda ise buzdolabının dondurucu kısmında 92,50 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Arabasıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli E.K.'nın "Özel Güvenlik Görevlisi" kartını, polis ve Jandarma kontrol noktalarından geçebilmek ve uyuşturucuyla suçüstü yakalanmamak için kullandığı iddia edildi.



