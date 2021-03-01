Kızıltepe belediyesi Covid-19 salgını sürecinde 25 bin 200 denetim yaptı

Mardin Kızıltepe ilçesinde Belediye ekipleri Covid-19 salgının hayatımıza girmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önemler alarak bu kapsamda çeşitli caydırıcı önlemler alınıp denetimler yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Kızıltepe Belediye tarafından alınan bu önlemler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınan önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında denetimler gerçekleştirerek Covid-19 salgını başlangıcından bu yana 25 bin 200 denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri; alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, market, fırın, düğün salonu, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, giyim mağazaları, berber, kuaför, güzellik merkezi, internet kafe, park ve piknik alanı, otobüs durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimlerini sürdürdüğü açıklandı.

Belediye'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Sokak hayvanlarının da unutulmadı belirtilerek, "Denetimlerine tüm hızıyla devam eden ekipler sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçenin 6 noktasına 12 yemlik montajı gerçekleştirilerek, sokak hayvanlarının besin ihtiyacını giderebileceği alanlar oluşturuldu. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılayan ekipler, hasta olan sokak hayvanlarını veteriner eşliğinde toplayarak tedavileri yapılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim ediliyor. Barınağa teslim edilen hayvanların sağlık çalışanları tarafından bakımları titizlikle yürütülerek, tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan sokak hayvanları doğaya bırakılıyor. Sokak hayvanları konusunda son derece hassas olan Kızıltepe Belediyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışmalarına tüm hızıyla yürütmeye devam ediyor." İfadelerine yer verildi.