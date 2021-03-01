Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığın fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:03 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından pandemi kurallarını hiçe sayarak fuhuş yapanları teknik takibe alındı. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA