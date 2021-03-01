Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodları?

Az önce gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkan iller listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de illeri kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayırdı. İstanbul, İzmir, Tekirdağ gibi iller turuncu olurken Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre, Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodkarı? İşte kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ve detayları…

OSMANİYE, ÇANAKKALE, ŞIRNAK DÜŞÜK RİSKLİ Mİ, YÜKSEK RİSKLİ Mİ, HANGİ RENK KODLARI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ile beraber uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalarda kademeli olarak normalleşme süreci başlıyor. Tam bu noktada sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o iller de belli olurken gözler Osmaniye, Çanakkale, Şırnak düşük riskli mi, yüksek riskli mi, hangi renk sorusunun yanıtına çevrildi.