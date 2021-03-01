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, , hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodları?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı açıklamalarının ardından risk grubuna göre iller açıklandı. Aralık ayından itibaren devam eden sokağa çıkma yasağı il bazında risk gruplarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Milyonlar Kabine sonrası gelen son dakika açıklamalarına kilitlenirken , , hangi risk grubunda, yüksek risk mi, düşük risk mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Osmaniye, Çanakkale, , hangi renk kodları? İşte Osmaniye, Çanakkale, Şırnak başta olmak üzere illerin renk kodlarına göre risk durumları

Giriş Tarihi: 1.3.2021 21:22 Son Güncelleme: 1.3.2021 21:23 ABONE OL
Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodları?

Az önce gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkan iller listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de illeri kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayırdı. İstanbul, İzmir, Tekirdağ gibi iller turuncu olurken Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre, Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodkarı? İşte kısıtlamaların kalktığı iller düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası ve detayları…

OSMANİYE, ÇANAKKALE, ŞIRNAK DÜŞÜK RİSKLİ Mİ, YÜKSEK RİSKLİ Mİ, HANGİ RENK KODLARI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ile beraber uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalarda kademeli olarak normalleşme süreci başlıyor. Tam bu noktada sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı o iller de belli olurken gözler Osmaniye, Çanakkale, Şırnak düşük riskli mi, yüksek riskli mi, hangi renk sorusunun yanıtına çevrildi.

OSMANİYE, ÇANAKKALE, ŞIRNAK'TA YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? | SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak belirlendi. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller ise sarı renk ile belirlendi. Osmaniye kırmızı renk, Çanakkale turuncu renk, Şırnak mavi renk olarak açıklandı.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI!

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

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Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi risk grubunda? Osmaniye, Çanakkale, Şırnak hangi renk kodları?
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