Sakarya’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Koronavirüs salgınında en çok vak artışı yaşanan iller arasında olan Sakarya'da tedbir ve denetimlerin üst düzeye çıkartılmasına rağmen Sakarya halkı sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz dışarı çıkmaktan vazgeçmiyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, son 7 günde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 217 kişi ihlal etti. Hafta sonu 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağında ise 256 kişi izinsiz sokakta gezerken yakalandı. Kent genelinde 473 kişiye toplamda 624 bin 549 lira para cezası kesildi.