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’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçmesine rağmen Sakarya halkı sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz dışarı çıkmaktan vazgeçmiyor. Kent genelinde son 7 günde 473 kişiye 672 bin 549 TL para cezası kesildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:51 ABONE OL
Sakarya’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Koronavirüs salgınında en çok vak artışı yaşanan iller arasında olan Sakarya'da tedbir ve denetimlerin üst düzeye çıkartılmasına rağmen Sakarya halkı sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz dışarı çıkmaktan vazgeçmiyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, son 7 günde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 217 kişi ihlal etti. Hafta sonu 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağında ise 256 kişi izinsiz sokakta gezerken yakalandı. Kent genelinde 473 kişiye toplamda 624 bin 549 lira para cezası kesildi.

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Sakarya’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
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