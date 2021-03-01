Şanlıurfa'da sulama kanallarına çöp atanlara 10 bin TL para cezası

Şanlıurfa'da, sulama sezonu öncesi ekili araziye su verilebilmesi için sulama biriliği ekipleri, tıkanma ihtimaline karşı sulama kanallarını temizlemeye başladı.GAP projesinin hayata geçmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerinin arttığı Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte ekili araziye ilk bahar ayında su verilebilmesi için sulamam birliği ekipleri, kendi bölgelerinde kanalara biriken çöpleri temizlemeye başladı. Tonlarca çöp kanallarından çıkartılarak sulama kanalları ilk bahar ayına hazırlanmaya başlandı.

Sulama kanalların geçtiği bölgelerde bilinçsiz vatandaşlar tarafından atılan çöpler her geçen gün artarak kanalları çöplük alanına çevirdi. Ortaya çıkan kötü manzaranın ardından sulama birliği çalışanları harekete geçerek kanaldaki atıkları temizlemeye başladı.

Vatandaşları ve çiftçileri uyarında yetkililer, beton kanallara malzeme ve çöp dökülmesi yasak olduğu çöp dökenlerin tesbiti halinde dökene jandarma nezaretinde 10 bin TL para cezası uygulanacağı belirtildi.