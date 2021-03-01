Siirt’te iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

Siirt merkezde bulunan Hükümet Caddesinde bir iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştiği iddia edilen saldırıda 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre; İdris Y. adlı saldırgan, iş yerinde bulunan Ömer ve Sabahattin Zeybekoğlu ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişiyi vurarak olay yerinde bekledi. Kaçan şahıs uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Saldırıya uğrayan 3 kişinin ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Vurulan 3 kişinin de hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şahısları vuran kişinin olay yerinde polisleri beklediği kaydedildi.