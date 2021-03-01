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’te iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

il merkezinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi vuruldu.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:38 ABONE OL
Siirt’te iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

Siirt merkezde bulunan Hükümet Caddesinde bir iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştiği iddia edilen saldırıda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre; İdris Y. adlı saldırgan, iş yerinde bulunan Ömer ve Sabahattin Zeybekoğlu ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişiyi vurarak olay yerinde bekledi. Kaçan şahıs uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırıya uğrayan 3 kişinin ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vurulan 3 kişinin de hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahısları vuran kişinin olay yerinde polisleri beklediği kaydedildi.

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Siirt’te iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
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