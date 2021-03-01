Silopi'de kanalda mahsur kalan hamile köpek kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Şehit Harun Boy mahallesinde, su tahliye kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar ALO 110 ihbar hattını arayarak itfaiye birimine haber verdi. Gece geç saatler de su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye personelleri, yoğun çaba sonucu hamile köpeği kurtardı.

İtfaiye birimine haber veren vatandaşlardan Mehdi Şah Akyel, kanaldan ses köpek sesi duyduklarını ve hemen itfaiye birimine haber verdiklerini söyledi. Köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Akyel, hayvanların da can olduğunu ve bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İtfaiye Eri Azad Tümas, nöbette oldukları esna da ihbar hattına telefon geldiğini ve acilen olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Tümas; "köpek su tahliye kanalından menfeze doğru gitmişti. Hamile olduğunu öğrendik ve hassas bir şekilde kanaldan çıkardık. Şu an da mahallede dolaşabiliyor."dedi.

İtfaiye Eri Azad Tümas vatandaşlara uyarıda bulunarak, kimsenin sokak hayvanlarına zarar vermemesi çağrısında bulundu.