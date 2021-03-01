Şırnaklılar mavi kategoride olmanın sevincini yaşıyorlar

İlçede kısıtlama vakitlerinde de çalışma izni olan taksiciler, sürekli araçlarında oturduklarını, müşteri bindirdikleri esnada da sosyal mesafe, maske ve hijyenik kurallarına uyduklarını söyledi.

İlçe de taksicilik yapan Selman Yasugey, haberlerde Şırnak'ın mavi kategoride olması kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Taksicilik yapan Yasugey, hafta sonları vatandaşın evlerinde kalmalarından ötürü memnun kaldıklarını söyleyerek; "Duyduğumuz haberler bizi çok mutlu ediyor. Taksici olmamıza rağmen izin dahilinde dışarı çıkıyoruz. Hafta sonları vatandaş eve kapanınca bu bizi çok mutlu ediyor. Bu durum hastalığın alt seviyeye düşmesine neden doluyor. Haberlerde de gördüğümüz gibi Şırnak çok az derecede. Gurur verici bir şey bu bizim için. Bizler de kısıtlama kurallarına uyarak hastalığı az seviyeye düşürdüğümüz için çok mutluyuz."dedi.

Sabah saat 10:00'da iş yerini açtıklarını söyleyen esnaf Hacı Halil Durmuş, uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, hijyen, maske ve mesafeye dikkat ederek daha az seviyeye düşürebileceklerini söyledi. Mavi kategoride olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Durmuş, bütün ülkenin Şırnak il ve ilçeleri gibi daha da dikkatli olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Lokanta işletmecisi Ali Bağdu da telefon ile sipariş aldıklarını belirterek; "esnaf olarak pandemi kurallarına uyuyoruz. Telefon ile sipariş alarak çalışıyoruz. Mavi kategoride olmak bizi mutlu etti. Temennimiz ülkemiz ve tüm dün yanın Covid 19 salgınından kurtulmasıdır."dedi.