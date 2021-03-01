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Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:52 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:58

SON DAKİKA: 'da ! Yol kenarında koşarken...

DHA
SON DAKİKA: Antalya'da korkunç kaza! Yol kenarında koşarken...

Son dakika haberler...'da bir yaşandı. 44 yaşındaki Mustafa Ergün, yol kenarında koşmaya başladı. Ancak bu sırada Ergün'e, araba çarptı. Ergün, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Araçtan inen sürücü ise cesedin başına gidip ağladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Serik Caddesi'nde meydana geldi. Havalimanından kent merkezine doğru giden Behran Şahin (50) yönetimindeki 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında koşan Mustafa Ergün'e çarptı.

Ergün çarpmanın etkisiyle savrularak başını yol kenarındaki bariyere vurduktan sonra refüje düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mustafa Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Sürücü Şahin ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.




TRİATLONA HAZIRLANIYORMUŞ

Mustafa Ergün'ün triatlona hazırlandığı, her gün kent merkezinden Belek'e koştuğu öğrenildi.

Ergün'ün cenazesinin, bugün Aksu ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

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SON DAKİKA: Antalya'da korkunç kaza! Yol kenarında koşarken...
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