Son dakika: Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darp etmişti! Vali'den ilk açıklama geldi

SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da G.Ş isimli şahsın, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbettiği olayla ilgili Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'ten açıklama geldi.

DARBEDİLEN ÇALIŞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Çiçek, G.Ş. tarafından darbedilen iş Yılmaz Koç ile bir araya geldi. Bir dinlenme tesisinde Yılmaz Koç ile sohbet eden Vali Çiçek, burada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

"SALDIRGAN KİMLİKLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Vali Çiçek, paylaşımında, "Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip 'geçmiş olsun' dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.