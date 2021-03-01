Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bugün Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak "Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularına son noktayı koydu. Bu kapsamda İstanbul gibi yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazar günü devam edecek. İşte Kabine toplantısı sonrası alınan son dakika kararlarına ait detaylar…
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığı ifade edilirken Pazar günü ise İstanbul gibi birçok ilde kısıtlama devam edecek. Bu noktada vatandaşlar konuya dair tüm detayları araştırmaya başladı.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre; İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumartesi günü kaldırılırken Pazar günü ise bu kısıtlama devam edecek. Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının ülke genelinde devam edeceği biliniyor.
Kabine Toplantısı kararları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? ERDOĞAN AÇIKLADI
İşte, Kabine gündemi ve detaylar;
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
KRİTİK KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE NORMALLEŞME KARARLARIHafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI!
Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."
İşte belirlenen renk kodları;
Düşük kademeler
DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
Yüksek kademeler;
YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.