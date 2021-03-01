Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bugün Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak "Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularına son noktayı koydu. Bu kapsamda İstanbul gibi yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazar günü devam edecek. İşte Kabine toplantısı sonrası alınan son dakika kararlarına ait detaylar…

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığı ifade edilirken Pazar günü ise İstanbul gibi birçok ilde kısıtlama devam edecek. Bu noktada vatandaşlar konuya dair tüm detayları araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre; İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumartesi günü kaldırılırken Pazar günü ise bu kısıtlama devam edecek. Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının ülke genelinde devam edeceği biliniyor.