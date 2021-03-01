SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı genelge yayınlamıştı: O illeri normalleşme heyecanı sardı!

Her ihtimale karşı açılış için hazırlıklara başlayan Erzurum'da cağ kebabı resrotantı işleten Muammer Tanhaş, "Açılışı dört gözle bekliyoruz. Hazırlıklara başalayıp müşterilerimiz için temizliğimizi yaptık. Esnafın dükkanını açabilmesi için vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa bu iş uzayıp gidecek. Lokantalar sürekli açılıp kapatmayla iş göremez. Dükkanımda 60 masa varsa ben kurallara dikkat ederek 20 masayı müşterilere açmalıyım. Ama bir şekilde açılması lazım. Biz şehir olarak kırmızı kategoriye girmeden ilerlememiz gerekiyor. Bu durumu kademeli olarak atlatmamız gerekiyor. Dikkat edilmediği sürece iş yerler açılsa bile bir ay sonra tekrar kapanacak. Paket servisle bir yere varılmıyor. Gelirler tamamen düştü. Masalarımız yaklaşık 4 aydır toplu durumda. Müşterilerimizi dört gözle bekliyoruz. Artık insanlar da çok sıkıldı" diye konuştu.