SON DAKİKA: İstanbul Boğazı teknelerle doldu taştı! Sosyete patladı: Manzaramızı kapatıyorlar!

'ÖYLE BİR ŞEY ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'



Tekne sahibi Murat Endem, "Bizim durumumuzda bir şey yok, bu tekneler yıllardan beri burada. Hepsi bugüne kadar nasıl durduysa burada, bundan sonra da duracak yani bu kadar tekneyi buradan böyle bir anda götürüp nereye atacaksınız? Burada herkesin her şeyi var, elektrik saatleri var, elektrik saatleri var herkesin, hepsi ödeniyor bir şekilde. Faturalar tekne sahiplerine geliyor, ödeniyor. Kaçakmış falan öyle bir şey asla söz konusu değil" diye konuştu.