Son dakika: İstanbul’da silahlı saldırı! Yaptığına pişman ettiler!

Silahlı kişi, sokakta telefonla konuşurken gördüğü tartışmalı olduğu kişiye silahıyla ateş ederek, bacağından yaraladı. Hafif yaralanan ve yere düşen kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arkasından koşmaya başladı. Olayı gören çevredekiler de saldırganın peşinden koştu.