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Son dakika: Öz ve üvey annesini öldürüp canına kıymıştı! Cenazeler yan yana toprağa verildi...

Son dakika haberler... Silivri'de önceki gün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Murat Berk isimli genç, aynı evde yaşadığı öz annesi Gülsüm Berk'i ve üvey annesi Güler Kaya'yı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi bugün memleketlerinde yan yana toprağa verildi. Olayın ardından yeni bir detay ortaya çıktı. Murat Berk'in babası Aziz Berk'in ise 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:26 Son Güncelleme: 1.3.2021 12:41 ABONE OL
Son dakika: Öz ve üvey annesini öldürüp canına kıymıştı! Cenazeler yan yana toprağa verildi...

Olay, önceki akşam İstanbul Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Murat Berk, belirlenemeyen nedenle annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya'yı tabancayla vurduktan sonra intihar etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde evdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Berk, Gülsüm Berk ve Güler Kaya'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, kara yolu ile memleketleri Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyüne getirildi. Burada yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından ölen 3 kişi köy mezarlığında toprağa verildi.

Murat Berk'in babası Aziz Berk'in ise 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yakınları olayla ilgili açıklama yapmadı.

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Son dakika: Öz ve üvey annesini öldürüp canına kıymıştı! Cenazeler yan yana toprağa verildi...
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