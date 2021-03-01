Son dakika: Öz ve üvey annesini öldürüp canına kıymıştı! Cenazeler yan yana toprağa verildi...

Olay, önceki akşam İstanbul Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Murat Berk, belirlenemeyen nedenle annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya'yı tabancayla vurduktan sonra intihar etti.