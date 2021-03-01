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Son dakika: Profesör, hasta yakınına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Son dakika haberi: Birçok kez hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına şahit oldunuz. Bu sefer tam tersi yaşandı. 'de bir doktor, hasta yakınına saldırarak onu darbetti. Prof. Dr. Hasan Yüksel'e çocuğunu götüren baba "3 aylık tedavinin işe yaramadığını" söyleyip başka ytedavi denenmesi isteyince doktor ve hasta yakını arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Prof. Dr. Hasan Yüksel, çocuğun babasına saldırdı. O anları kayda alan baba görüntüleri sosyal medyadan yayınlarken olay büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 14:04 Son Güncelleme: 1.3.2021 14:19 ABONE OL
Son dakika: Profesör, hasta yakınına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile, Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğine çocuklarını götürdü. Hasta yakınları, klinikte devam eden 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istedi.

HASTA YAKINLARINA SALDIRDI

Hasta yakınlarının iddiasına göre bu isteğe sinirlenen doktor kendilerine küfrederek saldırdı. Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Bir YouTube kanalında yayınlanan görüntülerle birlikte,"Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti.

O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!" açıklaması yapıldı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

HASAN YÜKSEL DE AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine Prof. Dr. Hasan Yüksel bir açıklama yaptı.

Yüksel açıklamasında arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.

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Son dakika: Profesör, hasta yakınına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı...
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