Son dakika: Profesör, hasta yakınına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!" açıklaması yapıldı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.