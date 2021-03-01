SON DAKİKA | Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman bitecek? Tüm bu soruların yanıtı için Gözler Kabine'de!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafeler gibi birçok alanda yaşanan vaka artışının önüne geçmek amacıyla yasakların uygulandığı biliniyordu. "Yasaklar kalkıyor mu, yasaklar ne zaman bitecek?" gibi birçok soru Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamaları ile yanıt bulacak. Yasakların bugün itibarıyla kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.
YASAKLAR KALKIYOR MU, NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından kısıtlamalarla ilgili kritik kararı açıklamak üzere kameraların karşısına geçecek. Özellikle hafta içi belirli saat aralıklarında hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının hangi illerde kaldırılacağı ülke çapında merak konusu haline geldi.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kabine Toplantısı neticesinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştiği takdirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz
Kabine Toplantısı kararları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, kalkacak mı ve hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek gibi birçok sorunun yanıt bulması öngörülüyor.
İşte, Kabine gündemi ve detaylar;
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.
AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARIN KARŞISINDA
Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor
ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAKLARIN KALKMASI ZAMAN ALACAK GİBİ
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ: Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
KRİTİK EŞİK 20 BİN: Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor. Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.
65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KORONAVİRÜS HASTALARININ DURUMU: Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.
MUTANT VİRÜS İÇİN ÇİFT TEST: Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor
ESNEMEDE İKİ ENDİŞE: Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.
AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.
İşte belirlenen renk kodları;
Düşük kademeler
DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
Yüksek kademeler;
YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan; "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." İfadelerine yer verdi. Bakan Koca ise şunları söyledi: "Bazı illerimizde buna yönelik özel tedbir planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek."