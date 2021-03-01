SON DAKİKA | Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman bitecek? Tüm bu soruların yanıtı için Gözler Kabine'de!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafeler gibi birçok alanda yaşanan vaka artışının önüne geçmek amacıyla yasakların uygulandığı biliniyordu. "Yasaklar kalkıyor mu, yasaklar ne zaman bitecek?" gibi birçok soru Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamaları ile yanıt bulacak. Yasakların bugün itibarıyla kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

YASAKLAR KALKIYOR MU, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından kısıtlamalarla ilgili kritik kararı açıklamak üzere kameraların karşısına geçecek. Özellikle hafta içi belirli saat aralıklarında hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının hangi illerde kaldırılacağı ülke çapında merak konusu haline geldi.