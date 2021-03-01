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Son depremler listesi Pazartesi: ve son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Son dönemlerde artan depremler, büyüklükleri yıkıcı etki yaratacak kadar olmasa da deprem bölgesinde yaşayanlar için korkuya neden oluyor. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir ve Elazığ depremleri sonrası vatandaşların deprem duyarlılığı artarken, ve Boğaziçi Üniversitesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak, dün akşam saatlerinde deprem ile sallandı. İşte, Pazartesi tarihli, her iki kuruma ait son depremler listesi ve yaşanan depremlerin detaylı verileri.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 07:48 ABONE OL
Son depremler listesi 1 Mart Pazartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Deprem uzmanları, 2021'in de depremler yılı olduğunu açıkladı. Son depremler, her gün sarsıntı hissedenler ve depremin büyüklüğünü merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye, sınırları içerisinde ve çevresinde fay hatları ile çevrili bir ülke. Bu fay hattı yoğunluğu nedeniyle de sık sık depremler meydana geliyor. Özellikle son günlerde Ege Denizi ve Sivas çevresindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, Özellikle Sivas-Kayseri sınırında geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulundu ve Sivas bölgesinde meydana gelen depremlerin yıkıcı büyüklüğe ulaşmasının beklenmediğini paylaştı. Türkiye'de yaşanan son depremlere ilişkin detaylar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşılıyor. Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen ve hissedilen son deprem Malatya Pütürge'de meydana geldi ve büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MART

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Son depremler listesi 1 Mart Pazartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?
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