'Telefonla çok oynuyorsun' dedi... Pompalıyla vurdu!

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesinde birlikte yaşayan Şenol Y ve sevgilisi Songül Ü, tartışmaya başladı. Telefonla çok vakit geçirdiği gerekçesiyle sevgilisine öfkelenen Şenol Y, tartışmanın büyümesi üzerine yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alarak genç kadına kurşun yağdırdı. Bacaklarından ve karnından yaralanan Songül Ü, kanlar içinde yere yığıldı.

VİCDAN YAPTI AMBULANSI ARADI

Yaşattığı dehşetin ardından vicdan yapan Şenol Y, sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri genç kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından hemen Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Şenol Y, ise pompalı tüfekle birlikte eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı verdiği ilk ifadede, "Son bir aydır telefonu elinden hiç düşürmüyordu. Beni aldattığını düşünerek sinirlendim. Kavga etmeye başladık daha çok sinirlendim ve ateş ettim" dedi.