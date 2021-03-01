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’ta çevreci mamamatikler devrede

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını giderebilmesi için hayata geçirilen çevreci ve sıfır atık mamamatiklerin tanıtımını yaptı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:29 ABONE OL
Tokat’ta çevreci mamamatikler devrede

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde mama ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına "Mamamatik" cihazları yerleştirdi. Boş içecek ambalajların, giriş haznesine yerleştirilmesi ile mama haznesine bir miktar mamanın dökülmesi şeklinde işleyen Mamamatik, hem geri dönüşüme, hem sıfır atığa hem de hayvan sevgisi bilincine dikkat çekiliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu:" Hayvan dostu Tokat'ımızda, yeni bir çalışmayı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Mamamatiklerin ilkini, Belediyemize ait Hıdırlık Sosyal Tesisleri önüne yerleştiriyoruz. Gerek köpeklerimizin, gerekse kedilerimizin ihtiyacı olan mamaları buradan giderebilecekler. Burada iki şeyi önemsemiş olduk; hem sıfır atık hem de geri dönüşüm noktasında pet şişelerin tekrar kullanımını amaçladık. Bu geri dönüşüm sayesinde; kedilerimizin, köpeklerimizin mama ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" dedi.

HAYVANLARI KORUMA BİRLİĞİ KURULDU

Başkan Eroğlu, Tokat'ın tamamını kapsayan 'Hayvanları Koruma Birliği'ni kurduklarını hatırlatarak Birlik kapsamında, Tokat'ın 3 ayrı merkezinde oluşturulacak noktalarla, hayvanlara daha güzel bakım imkanı sunulacağını söyledi.

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Tokat’ta çevreci mamamatikler devrede
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