Trabzon, Malatya ve Ordu’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması vaka sayısının belirli sınırın altında olduğu illerde kaldırıldığı müjdesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması ile belli oldu. "Trabzon, Malatya ve Ordu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?" sorusu bu bölgede ikamet etmekte olan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Trabzon, Malatya ve Ordu'nun risk haritasındaki rengi bu noktada merak ediliyor.

TRABZON, MALATYA VE ORDU'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Aralık ayından bu yana 81 il genelinde uygulanmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı belirli illerde kaldırıldı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek"