Üniversiteli Havva sevgilisi tarafından ölü bulundu

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Divanı Kebir Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan genç kız, doğalgaz borusunu asılı halde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü'den haber alamayan erkek arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B. (22) Çöllü'nün telefonlarını açmaması üzerine çatı katındaki banyo penceresinden içeri girdi. Yusuf B. içeri girdiğinde kız arkadaşını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Havva Çöllü'nü öldüğünü tespit etti.

TELEFONLARINI AÇMAYINCA ŞÜPHELENMİŞ

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Yusuf B, 'İkamet bana ait. Bir gün önce akşam saatlerinde evden ayrıldım. Bugün de telefonlarımı açmayınca merak edip eve geldim. Kapıyı açan olmayınca çatıdaki banyo penceresinde eve girdim. Eve girdiğimde Havva'yı asılı vaziyette buldu. Daha sonra durumu polise bildirdim' dedi.

Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Havva Çöllü'nün cenazesi Ilgın ilçesi Gölyaka Mahallesinde bugün toprağa verildi.